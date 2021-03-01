Türk mutfaklarında önemli bir yere sahip olan patlıcanın milföy hamuruyla birleştiği patlıcalı volovan tarifi araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni haftanın ilk yemeği patlıcanlı volovan oldu. Ağızda dağılan kıvamı ve doyurucu tadıyla patlıcanlı volovan nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Patlıcanlı Volovan Tarifi...

PATLICANLI VOLOVAN TARİFİ

18 milföy hamuru

3 yemek kaşığı zaytinyağı

2 patlıcan

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

4 adet çeri domatesi

2 diş sarımsak

1 yumurta sarısı

Üzeri İçin

Rendelenmiş kaşar peyniri

PATLICANLI VOLOVAN NASIL YAPILIR?

Hamurları yumuşaması için 15 dakika oda sıcaklığında bekletin.

Yuvarlak bir kalıpla her bir hamurdan iki parça kesin.

12 tanesini kenarlardan 1 cm kalacak kadar daha küçük bir kalıpla ortasından keserek halka şekli verin.

Halka şeklindeki hamurları yuvarlak hamurların üzerine yapıştırın.

Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin.

Hamurların kenarlarına fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve 200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

Patlıcanları fırın ızgarasında ara ara çevirerek iyice yumuşayıncaya kadar közleyin.

Kabuklarını soyup suyunu süzün ve bir kaseye alın.

İçine sarımsak rendeleyin.

Tahin, tuz, karabiber, pulbiber ekleyip karıştırın.

Karışımı volovanların içine doldurun.

Üzerlerini taze kekik ile süsleyerek servis yapın.