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Gelinim Mutfakta puan durumu 11 Mart! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde yine heyecanlı anlar yaşandı. En iyi yemeği yapmaya çalışan 4 yarışmacıdan biri günün birincisi olup çeyrek altının sahibi oldu. Peki, 11 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumuna göre günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta

Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim vardı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 11 Mart 2020'de yayınlanan 478. Bölümünde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Hanife-Başak Kuvel çiftleri "Gül Mantısı" için yarıştılar.

Günün en yüksek puanını 16 puanla Elif ve Başak aldı. Kura çekilişinde ise Başak'ın adı çıktı ve çeyrek altının sahibi oldu.

 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 11 MART 2020

Günün en düşük puanını alan gelin 5 puanla Ezgi

Hatice ise 10 puan aldı.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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