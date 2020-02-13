Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Gelinler ve kayınvalideler arasında yine kriz yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 13 Şubat 2020'de yayınlanan 459. bölümünde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Emine Bıçak-Gülşah Mirza Pirnel çiftleri "Tavuklu Börek" için yarıştılar.
Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın sahibi olan gelin 17 puanla Dilara
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 13 ŞUBAT 2020
Günün en düşük puanını alan gelini 4 puanla Gülşah
Nihan ve Burçin 15 puan aldı.
YORUMLAR