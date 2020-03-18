Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 18 Mart 2020'de yayınlanan 483. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Rümeysa-Nezahat Aydın çiftleri "Ballı Mahmudiye" için yarıştılar!

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 17 puanla Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 18 MART 2020

Günün en düşük puanını alan gelin 6 puanla Ezgi ve Rümeysa oldu.

Hatice 14 puan aldı