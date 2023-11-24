Gelinim Mutfakta puan durumu 24 Kasım: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta puan durumu 24 Kasım: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim kazandı?

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Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Gelinim Mutfakta'da final günü için heyecan dorukta. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerle buluşan yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gizem arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler ve yarışmaya veda eden gelin belirlenecek. İşte, ayrıntılar...