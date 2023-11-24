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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta puan durumu 24 Kasım: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı? 24 Kasım Gelinim Mutfakta'da kim elendi?

        Bu yıl da hatırı sayılır biz izleyicinin takip ettiği yarışma Gelinim Mutfakta'da bir final günü heyecanı daha başladı. Kanal D'de ekranlarında yayınlanan yarışmada bugün bir yarışmacı çeyrek altın, bir yarışmacı ise 10 bileziğin sahibi olacak. İşte, bir yarışmacının da elenerek programa veda edeceği Gelinim Mutfakta haftanın finaline dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 14:05 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:05
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        1

        Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Gelinim Mutfakta'da final günü için heyecan dorukta. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerle buluşan yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gizem arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler ve yarışmaya veda eden gelin belirlenecek. İşte, ayrıntılar...

        2

        GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziğin sahibi henüz açıklanmadı.

        Yarışmada son olarak 10 bilezik Yeşim ile Aleyna arasında 5'e 5 paylaşılmıştı.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

        Yarışmada son olarak çeyrek altını kazanan Yeşim olmuştu.

        4

        10 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz açıklanmadı.

        Geçtiğimiz hafta ise Hilal'in diskalifiye edilmesi nedeniyle eleme olmamıştı

        5

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (24 KASIM)

        Gelinim Mutfakta'da puan durumu henüz açıklanmadı.

        TUĞBA -

        YEŞİM -

        ALEYNA -

        GİZEM -

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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