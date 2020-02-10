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HaberlerTelevizyon

Gelinim Mutfakta puan durumu nedir 10 Şubat! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde yine heyecan doruktaydı. En iyi yapmaya çalışan 4 yarışmacıdan biri günün birincisi oldu. Peki, 10 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumuna göre günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta

Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Gelinler ve Kayınvalideler arasında yine kriz yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 10 Şubat 2020'de yayınlanan 456. bölümünde

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin 16 puanla Burçin oldu.


GELİNİM MUTFAKTA PAUN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Gülşah ve Dilara oldu.

Nihan ise 13 puan aldı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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