Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla hafta içi her gün saat 13.00'te ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında yapılan su muhallebisi izleyici tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta su muhallebisi nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta su muhallebisi tarifi...

SU MUHALLEBİSİ TARİFİ

4 su bardağı süt

3 su bardağı su

Yarım su bardağı buğday nişastası

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı şeker

Gül suyu

Pudra şekeri

SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle 4 su bardağı sütü 3 su bardağı su, yarım su bardağı buğday nişastası, yarım su bardağı un ve yarım su bardağı toz şekerle muhallebi kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebiye suyla hafifçe ıslattığınız bir tepsiye dökün. Buzdolabında soğuttuktan sonra dilediğiniz biçimde dilimleyin. Üzerine gül suyu gezdirin, pudra şekeri serpip servise sunun.