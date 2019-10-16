Gelinim Mutfakta, Yemekteyiz, Damat Bayıldı günün birincisi kim oldu? sorusu 16 Ekim 2019 Çarşamba günü merak edildi.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 16 Ekim Çarşamba günü 373. bölümü ekrana geldi. Kübra ve Hatice Hanımı karşı karşıya getiren olay ne? Duygu, Çiğdem Hanımın protesto pankartını kaynanalar odasına girerek yırtıyor! Elif'in tüyo verme iddiası bu bölümde de devam ediyor! Dilek ve kaynanası Fatma Hanım arasındaki altın krizi bu bölümde de devam ediyor!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Dilek Akıncıoğlu aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!Gün sonuncusu 8 puanla duygu oldu, Duygu’yu 10 puanla Kübra takip etti. Çeyrek altının sahibi ise 18 puan toplayan Elif oldu. Dilek 11 puanla günü ikinci tamamladı.

YEMEKTEYİZ GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de görülmemiş yorum: 'Pilavda su tadı var!'

Nebiye Hanım, Yemekteyiz'de unutulmayacak bir yoruma imzasını attı ve ana yemeğin yanında bulunan pilav için 'Pilavda su tadı var' yorumunda bulundu.

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DAMAT BAYILDI GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yapımcılığını DNCC Medya’nın yaptığı, Onur Büyüktopçu’nun muhteşem sunumuyla Show TV’de ekrana gelen programda ünlü sunucu hem aile arasındaki dengeleri sağlamaya çalışıyor, hem de yemekler yapılırken sorduğu sorularla yarışmacılara ter döktürüyor!

Günün yarışmacıları Özlem Hanım ve Elmas Hanım... Gelin ve kaynana arasındaki tartışma herkesi şaşırtacak!

Olayların büyümesi üzerine damat devreye girerek iki tarafı da sakinleştirmeye çalışacak... Bakalım günün sonunda rakiplerinden kaç puan alacaklar?

“Damat Bayıldı” 16 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da yeni bölümüyle Show TV’de!

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