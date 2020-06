Gelininden kayınpederine hayat veren Babalar Günü hediyesi - ANTALYA

AA

Konya'nın Akşehir ilçesinde oturan 60 yaşındaki Mehmet Sav'a, 2 ay önce karnındaki şişlik şikayetiyle gittiği hastanede siroz teşhisi kondu. Doktorların "Yaşamak için acil karaciğer nakli olmalısın." dediği Sav, tedavi için Antalya'ya geldi.Burada yapılan tetkikler de doktorların ilk teşhisini doğrulayınca, Sav'ın 3 oğlu bağış için gönüllü oldu. Çocuklarının kan grubunun uyumsuz olması nedeniyle nakil gerçekleşemedi.

Bu duruma üzülen Mehmet Sav'ın gelini Tuğba Sav, "Baba, senin hiç kızın yok ama bize gelin değil kızın gibi davrandın. Ben de kızın olarak karaciğerimle seni hayata bağlamak istiyorum." sözleriyle gönüllü bağışçı oldu.Yapılan tetkiklerin ardından gelininin karaciğerinin organ bağışı için uygun olduğunun belirlenmesi üzerine hemen harekete geçildi.Gelinden alınan karaciğer parçası, Medikal Park Antalya Hastanesinde Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu tarafından gerçekleştirilen ameliyatla kayınpedere nakledildi.Naklin ardından sağlığına kavuşan Sav, hastaneden taburcu edildi.

- "Gelinim artık kızım, canım ciğerim oldu"

Sav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilikle geçimini sağladığını ve 60 yıldır çok sağlıklı bir hayat sürdüğünü belirtti.

Hastalığın bir anda ortaya çıktığını anlatan Sav, "2 ay önce iştahsızlık ve karında şişkinlik başladı. Hiçbir şikayetim yoktu. Kontrollerde karaciğerimin tamamen iflas ettiğini söylediler. Gelinim sağ olsun, karaciğerini vererek, hayata yeniden başlamamı sağladı." ifadelerini kullandı.Operasyonun Babalar Günü'nün hemen öncesinde olduğuna işaret eden Sav, "Gelinimin Babalar Günü hediyesi karaciğer oldu. Benim için hayatımın en anlamlı Babalar Günü hediyesi. Gelin kızım, canım ciğerim oldu. Çok mutluyum." diye konuştu.

Hayatının iyilik yapmakla geçtiğini ve sevilen biri olduğunu dile getiren Sav, akrabalarının yanı sıra komşularının karaciğerlerini vermek için gönüllü olduğunu kaydetti.Tuğba Sav ise kayınpederinden hep iyilik gördüğünü ve onu bu kötü zamanında yalnız bırakmaya gönlünün el vermediği belirtti.Karaciğerini verirken hiç tereddüt etmediğini anlatan Sav, "Babam sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Ona güzel bir Babalar Günü hediyesi de vermiş oldum." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Aliosmanoğlu ise kayınpeder ve gelininin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.Genelde ameliyatların eşten, anne ve baba ile çocuklardan olduğunu anlatan Aliosmanoğlu, "Damat ve gelinlerden çok nadir organ nakli yapıyoruz. Birbirlerini bu kadar sevmeleri bizi de mutlu etti. Bir aile arasındaki olması gereken sevgi bağlarını gösteren çok güzel bir örnek oldu." ifadelerini kullandı.

Nakilden önce Mehmet Sav'ın durumunun her geçen dakika kötüye gittiğine değinen Aliosmanoğlu, "Böbreklerinde de yetmezlik başlamıştı. Nakil olmasıydı sağlık durumu her geçen gün kötüye gidecekti. Nakilden sonra her şey normal duruma geldi. Organ naklinin hayat kurtardığını bir kez daha gördük." diye konuştu.