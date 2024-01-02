Gelinini ve 5 torununu kaybetti, söyledikleri şok etti!

6 Mayıs 2023 günü Şarlıurfa Göbeklitepe'de sulama kanalı anne Özlem Çetin ve 5 çocuğuna mezar oldu. Özlem'in ailesi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurdu ve kızları ile torunlarının kaza sonucu ölmediğini, damatları Hasan Çetin'in onları öldürdüğünü iddia etti.

"TORUNLARIM ÖLDÜ AMA HAYAT DEVAM EDİYOR”

Türkiye'nin konuştuğu programda Hasan Çetin'in babası Salih Çetin ile yapılan röportaj yayınlandı. Herkes şoke oldu. Torunlarını ve gelinlerini kaybeden Salih Çetin “Oğlum ve gelinim sürekli kavga ederdi, hep boşan dedim” dedi. Baba Çetin’in gülerek söylediği şu sözler de bu kadar olmaz dedirtti; "Torunlarım öldü ama ne yapalım hayat devam ediyor"

Canlı yayındaki bir diğer gelişme de olaydan hemen sonra çekilen görüntülerde konuşan iki kişinin sözleri oldu. Bir erkek "Bu olayda Hasan'ın eli kolu var" diyordu, bir kadın ise "Aileni yok ettin, çocuklarına kurban ol, onlardan ne istedin"

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Özlem Çetin'in ailesi o kadının Hasan Çetin'in halası Saliha olduğunu söyledi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.