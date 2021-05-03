2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait vergi ödemeleri için son tarih uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yeni tarih duyuruldu. İşte geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum vergisi ödemeleri tarihi...

GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ ÖDEMELERİ TARİHİ UZATILDI

Geçici vergi dönemine dair gelir ve kurum vergisi ödemeleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır."