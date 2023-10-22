GİB 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacak! GİB başvuruları ne zaman başlıyor?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kurum 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alacak. Adaylarda en az dört yıllık lisans mezunluğu ve KPSS puan şartı aranıyor. Peki, GİB personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak ve sınav ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
GİB, geçtiğimiz günlerde 2 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Kurumdan yapılan açıklamada "Başkanlığımızca açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır" denildi. İş ilanına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar hem başvuru tarihini hem de sınav tarihini araştırıyor. İşte, GİB personel alımı başvuru ve sınav tarihi...
GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
GİB personel alımı için başvurular 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek.
Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
GİB personel alımı için giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.
GİB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.