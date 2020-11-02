AA

İzmir için "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme süresi, elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 30 Kasım'a uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle söz konusu ildeki mükellefler tarafından 2 Kasım (31 Ekim 2020 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) gün sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "elektronik defter beratları"nın yüklenme süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme süresi, e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile "elektronik defter beratları"nın yüklenme süresi 30 Kasım Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.