Geliri ihtiyaç sahiplerine 0:00 / 0:00

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Müzisyen Ebru Elver'in ilk kitabı 'İçimdeki Saklı Cennet' yayımlandı. Kitabında kendi tabiriyle 'Evrensel Anne' Ebru Elver, müzik yolculuğunda karşısına çıkan zorluklarla güçlenirken bize vazgeçişlerinden, vazgeçemeyişlerinden, yolunu aydınlatan aşktan aynı zamanda da Allah aşkından, evrendeki her varlığa yardım etme sevdasından, yeni dünya düzeninden ve Koronavirüsten bahsederken kendi hayatının tüm ayrıntılarını hiçbir şeyi saklama gereği duymadan, cömertçe ve cesurca anlatıyor.

Kitapta aynı zamanda dünden bugüne var olabilme, kendinden ödün vermeden saygın bir müzisyen olabilme mücadelesini anlatan Ebru Elver, yolculuğunda sektörün önemli isimleri ile bir araya geldiğini anlatıyor. Ailesine, yoluna taş koyanlara ve yaşamın tüm çarpıklığına rağmen kendi yolunu çizip, hayalini yaşayan Ebru Elver'in hayatına dokunarak okuyucunun kendi gücünü farkına varma imkanı sunuyor. Kitap satışından da elde edilen tüm gelir ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak.



