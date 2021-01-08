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Meteoroloji'den açıklama geldi! Beklenen yağışlar yarın başlıyor? Kaç gün sürecek?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Ilık ve kurak geçen sonbaharın ardından, susuzluk tehlikesi yaşanırken yarın (9 Ocak) başlayacak yağışların barajları bir miktar doldurması bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu ve yağış durumu...

SONUNDA | Son dakika hava durumu: Yağmur müjdesi - Meteoroloji
Yarın başlıyor!
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HABERTURK.COM / AA

Marmara Bölgesi'nin Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey, Marmara'nın güneyi, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK TAHMİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 5 günlük tahminler ise şu şekilde oluştu:

Cumartesi: Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nin batısında sağanak yağmur beklenirken, doğu bölgeleri parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları; İstanbul'da 15/11, Ankara'da 13/5 ve İzmir'de 17/14 olacak.

Pazar: Yağışlar batıda etkisini artırmaya devam ederken, Karadeniz'in tamamında, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun ise kuzeyinde de etkili olacak. Sıcaklıklar ise kuzeyde düşmeye başlarken; İstanbul'da 11/7, Ankara'da 13/9 ve İzmir'de 20/15 olması bekleniyor.

Pazartesi: Yağışların etkisini kaybetmesi beklenirken, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda etkili olmaya devam edecek. Doğu Anadolu'da ise yağmur yerini kara bırakacak. Hava sıcaklıklar; İstanbul'da 14/7, Ankara'da 16/8 ve İzmir'de 22/16 olması bekleniyor.

Salı: Etkisini kaybeden yağmur tekrar artarken, Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların İstanbul'da 17/9, Ankara'da 18/10 ve İzmir'de 21/17 olarak ölçülmesi bekleniyor

Çarşamba: Yağışların tüm Türkiye'de etkili olması tahmin ediliyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış, Doğu Anadolu'nun batısında kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları; İstanbul'da 10/5, Ankara'da 9/8 ve İzmir'de 17/12 olarak ölçülmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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