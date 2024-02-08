Meteoroloji'den sağanak ve lodos uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Edirne, Kırklareli ile Ege ve Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Kıyı Ege ve Marmara ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu illerinde çığ tehlikesi devam ediyor

Habertürk Giriş: 08.02.2024 - 07:22 Güncelleme: 08.02.2024 - 07:23 facebook

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