Beklenen yağışlar geliyor 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, Salı günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 29°C

Parçalı az bulutlu

ANTALYA 21°C, 26°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 19°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 18°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM 7°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yer yer çok bulutlu