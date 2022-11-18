Dolandırıcılar konusunda uzmanlaşmış olan P. T. Barnum, Mumler'ın insanları nasıl kandırdığını kanıtlamak için kendisinin bir fotoğrafına Abraham Lincoln'ün fotoğrafını ekledi. Yıllar sonra Mumler, fotoğrafçılığı bıraktı fakat bu alanda birçok başarılı projeye imza attı ve geleceği aydınlattı. Ancak Mumler dünyanın en ünlü ruh fotoğraflama ünvanından tamamen vazgeçmeden önce stüdyosuna son kez biri geldi. Bu kişi Abraham Lincoln'ün eşi Mary Todd Lincoln'dü. Sahte isimle gelmesine rağmen, Mumler kadının stüdyoya girmesiyle arkasında Abraham Lincoln'ü gördüğünü söylemişti. İşte Mumler'in çektiği o fotoğraf ve arkasında beliren kişi... Abraham Lincoln hayatında William'ın stüdyosuna hiç gelmemişti ve stüdyoda hiç fotoğrafı yoktu. Bu fotoğrafın sırrı günümüzde hala gizemini koruyor.