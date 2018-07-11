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Modanın sürprizlerle dolu olduğu su götürmez bir gerçek! Ünlü modacıların, çılgın tasarımcıların hazırladığı parçaların çoğu özgün ve hoş görünse de, bazen de tam bir felaket de olabiliyor. Felaket moda akımları da sosyal medyanın diline düşüyor haliyle.