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Gelmiş geçmiş en kötü ayakkabı modelleri

11.07.2018 - 10:30 | Güncelleme:

"Crimes Against Shoemanity" isimli bir Instagram hesabı, en kötü ayakkabı modellerini gözler önüne seriyor. Bu ayakkabıları günlük yaşamında giymeyi tercih edecekler var mıdır bilmiyoruz tabii ama sizleri gelmiş geçmiş en kötü ayakkabı modelleriyle baş başa bırakıyoruz...

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    Modanın sürprizlerle dolu olduğu su götürmez bir gerçek! Ünlü modacıların, çılgın tasarımcıların hazırladığı parçaların çoğu özgün ve hoş görünse de, bazen de tam bir felaket de olabiliyor. Felaket moda akımları da sosyal medyanın diline düşüyor haliyle. 

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    "Crimes Against Shoemanity" isimli Instagram hesabı dünyanın en ilginç ayakkabı modellerini bir araya getirerek sosyal medya kullanıcılarını şaşkına uğratıyor.

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    Hem şaşırtan, hem de güldüren bazı ilginç ayakkabılara göz atalım...

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