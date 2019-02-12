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KARA LAHANA: Bir kap pişmiş kara lahana

Brokoli ve brüksel lahanasının kız kardeşidir. Pişmiş kara lahana kolesterolü düşürmede etkilidir, ayrıca kanserle savaşta da çok etkili bir silahtır. Sadece yarım kap pişmiş kara lahana, bir insanın iki günlük A vitamini ihtiyacını karşılar. Cilt, göz ve dişler için de çok çok faydalıdır.