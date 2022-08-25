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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 30 Ağustos Zafer Bayramı için saygı duruşunda!

SHOW TV'nin beğeniyle izlenen BKM imzalı 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin bu akşam ekrana gelecek altıncı bölümü öncesi tüyleri diken diken eden bir ön izleme sahnesi paylaşıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel hazırlanan ön izlemede, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizin anısı için saygı duruşuna geçildi

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 30 Ağustos Zafer Bayramı için saygı duruşunda!
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 30 Ağustos Zafer Bayramı için saygı duruşunda!
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HABERTURK.COM

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin bu akşam ekrana gelecek altıncı bölümü öncesi tüyleri diken diken eden bir ön izleme sahnesi paylaşıldı. Başarılı oyuncu Ertan Saban'ın hayat verdiği 'Sadi Payaslı'nın Atatürk ve silah arkadaşlarının yaşamından ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinden kesitleri anlattığı dakikalar izleyicileri derinden etkileyecek. Ön izlemede Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının görüntülerine de yer verildi.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor. 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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