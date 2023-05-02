Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Sadi ve Songül'ün aksiyon dolu sahnelerinin nefes kestiği tanıtımda Songül'ün "Sadi sen Derya'yla mı mesajlaşıyorsun?" sorusu dikkat çekiyor. Başsavcının vurulduğu anlar gerilimi artırırken, Sadi'nin tutuklanması herkesi şoke ediyor. Sadi'nin içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacağı merak konusu oluyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!
HABERTURK.COM

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 37. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi öğrendiği gerçekle yüzleşmeye çalışırken Songül ise bu süreçte Payaslı'ya destek oldu. Sadi'nin oğluyla geçiremediği yıllarını ve oğlunun hastalığını düşünen Songül, kendini hiç istemediği bir kararın eşiğinde buldu. Can, doktordan babasının düşmeye bağlı kalıcı bir hasarı olduğunu öğrendi. Babasının durumunu kabullenmeye çalışırken hastaneden gelen fatura aileyi iyice çaresiz bıraktı. Olayı öğrenen Sadi, inşaata gidip olayın sorumlularına sert bir şekilde dersini verdi. Araz beklemediği bir zamanda karşısında gördüğü annesiyle konuşmaya karar verdi. Annesiyle yaşadığı yüzleşmede Arzu, ailesini neden bırakıp gittiğini açıklarken, Araz ise annesini bulunduğu yerden çıkarmak için kolları sıvadı. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktı. Mert'in rahatsızlığı Derya'yı günden güne üzerken, Asuman ise kötülüklerinde sınır tanımamaya başladı. Songül'le Derya'yı birbirine düşürmeye çalışan Asuman'ın her hamlesi boşa çıksa da gün sonunda en büyük zaferini kazandı. Gizem'le konuşan Asuman, konuyu Mert'in babasına getirdi. Bu sırada konuşmaya kulak misafiri olan Mert, babasının kim olduğunu sormaya başladı. Asuman ise imalarıyla Sadi Payaslı'yı işaret etti. Mert sonunda babasının Sadi olduğunu öğrenerek şoke oldu. Songül yaşananlardan sonra büyük bir karar aldı ve bebeğini aldırmak istedi ancak Melike'den haber alan Sadi hemen kliniğin yolunu tuttu. Bebeğine kıyamayan Songül, elindeki patikleri Sadi'ye gösterdi. Baba olacağını öğrenen Sadi gözyaşlarını tutamazken ikilinin bu mutluluğu paylaştığı anlar izleyicilerin de beğenisini kazandı. İçeriden çıkamayacağını anlayan Servet ise Sadi ve Songül için son bir plan hazırladı ve yarım kalan hesaplaşmasını tamamlamak için Sadi Payaslı'nın da içeri atılmasını istedi. "Servet'in planı işleyecek mi?" sorusunun yanıtı şimdiden merak konusu oldu.


İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 38. Bölüm 2. Tanıtımı;

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
TELEVİZYON 'Aile'nin yeni bölümünden ön izleme sahnesi
'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım
TELEVİZYON 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni ...
'Güzel Günler'de korkutan yangın! - Magazin haberleri
TELEVİZYON 'Güzel Günler'de korkutan yangın!
Yalı Çapkını fragman izle: Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölümde neler oluyor?
TELEVİZYON Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı
30 Nisan reyting sonuçlarında Pazar heyecanı! AB ve total reyting sıralaması: Güzel Günler rakiplerini zorladı!
TELEVİZYON Reytinglerde Pazar yarışı
FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi netleşti!
TELEVİZYON FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi ...
Yargı 62. bölüm full izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz izleme ekranı
TELEVİZYON Yargı 62. bölüm yayınlandı!
Cumanın birincisi Kızılcık Şerbeti!
TELEVİZYON Birincilikle döndü
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI: Kızılcık Şerbeti ilk sırada! 28 Nisan 2023 Cuma dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
TELEVİZYON Kızılcık Şerbeti reyting sonuçlarında ilk sırada!
Aile 9. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!
TELEVİZYON Aile 9. bölüm 2. tanıtımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.