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Haberler Televizyon 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' ekibi 'motor' dedi!
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Show TV'nin yeni dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' ekibi 'motor' dedi!

SHOW TV’de yakında ekrana gelmeye başlayacak, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dizisi çekimlere başladı

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' ekibi 'motor' dedi!
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' ekibi 'motor' dedi!
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HABERTURK.COM

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin ekibi ve oyuncuları setin ilk gününde neşeli bir ortamda bir araya gelirken, objektiflere hatıra pozları vermeyi ihmal etmedi. Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, genç ve yetenekli yıldız adaylarını usta isimlerle buluşturan zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

BKM VE GANİ MÜJDE’DEN TERS KÖŞE BİR PROJE

Hakkında herkesin yorum yaptığı ‘Z Kuşağı’na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve “Herkes ikinci bir şansı hak eder” diyecek.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yakında SHOW TV’de!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ

Yapım : BKM

Tür : Dram

Yönetmen : Altan Dönmez

Yapımcı : Necati Akpınar

Proje Tasarım ve Senaryo : Gani Müjde

Uygulayıcı Yapımcı : Nükhet Karvanlı

Müzik : Saki Çimen - Uğur Ateş

Görüntü Yönetmeni : Hakan Gencan

Oyuncular : Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Delikanlı, Mustafa Açılan, Onur Özer, Sanem Babi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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