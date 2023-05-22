Her Perşembe günü izleyicisinin karşısına çıkan dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, bu hafta son bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin neden final yaptığı ve son bölümünde neler olacağına dair ayrıntıları derledik!