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Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor, bu hafta son bölüm mü?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ve ilgiyle takip edilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi, final haberleriyle gündem olmuş durumda. Son olarak 40. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkan dizinin akıbetine dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor? Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi bitiyor mu?

    Her Perşembe günü izleyicisinin karşısına çıkan dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, bu hafta son bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin neden final yaptığı ve son bölümünde neler olacağına dair ayrıntıları derledik!
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor? Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi bitiyor mu?

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Show TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizilerinden biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yaptığı tahmin ediliyor.
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor? Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi bitiyor mu?

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, bu hafta son bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi, 25 Mayıs Perşembe günü 41. bölümüyle final yapacak.

     
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor? Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi bitiyor mu?

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 40. Bölümünde; Emniyet her yerde Sadi’yi ararken, Sadi yeraltındaki bir ameliyathanede oğlunun hayatını kurtarmaya çalışır. Asuman yeğeni Mert’in hayatını bile umursamadan yaptığı bir hamleyle Sadileri zor durumda bırakacağını düşünürken zaferine ulaşabilecek midir?
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor? Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi bitiyor mu?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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