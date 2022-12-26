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Haberler Televizyon Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 24. bölüm fragmanı yayınlandı!
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 24. bölüm fragmanı yayınlandı!
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Gizem ve Aylin'le yakınlaştığı görülen Araz'ın sözleriyle Mert'i kışkırttığı tanıtımda, iğneden korkan Yaver'in eğlenceli halleri yüzleri güldürüyor. Sadi ve Songül'ün mutluluğu tam gaz devam ederken, hapishanede olan Mert'in kavga ettiği gerilim dolu anlar heyecanı yükseltiyor. Evleri yanan Melek ve Aylin'in neler yapacağı ise merakla bekleniyor.

Serdar'ın köstebek olduğunun ortaya çıkmasının ardından sıra sorgusuna geldi. Ancak Serdar avukatını isteyerek işleri yokuşa sürmeye başladı. Haberi alan Servet hemen Serdar'ı kaçırmak için harekete geçti. Mert'in davasında Gizem'in ifadesiyle iyice çıkmaza girildi. Mert'in ıslahevine gönderilmesi herkese büyük bir üzüntü yaşattı. Sadi, öğrencisini yalnız bırakmazken, Derya'nın da en büyük destekçisi Kıvanç oldu. Yaver, Meltem'i içine düştüğü zor durumdan kurtararak onun kahramanı olmayı başardı. Kötü günleri ardında bırakan Payaslılar'ın evinde ise Yaver'in gönlünü Meltem'e kaptırması yeni bir olay yarattı. Melek, Zülfikar'ı kurtarmak için Celal'in telefonunu ele geçirmek isterken telefon Araz ve çetesi tarafından çalındı. Bunu gören Melek, Aylin'den yardım istedi. Aylin, Araz'la konuşurken Melek de Celal'in telefonundan görüntüleri sildi. Bu sırada ikili arasındaki yakın konuşmaya şahit olan Gizem ve Aylin arasında tansiyon yine yükseldi. Sadi, Songül ve Yaver dört bir koldan Mert'in suçsuzluğunu kanıtlayacak delillerin peşine düştüler. Olayın yaşandığı kayıkhaneyi bir kez daha ziyaret eden Sadi ve Yaver çok büyük bir delil elde ederken karşılarında Serdar'ı buldular. Silahını ikiliye doğrultan Serdar, finalde Yaver'i vurdu.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 24. Bölüm 2. Tanıtımı;

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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