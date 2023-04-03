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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 34. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 34. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!
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Sadi ve Taylan'ın karşı karşıya geldiği anların dikkat çektiği tanıtımda Taylan'ın "Söz bu iş bittiğinde seni de o Yörük denen adamını da aynı çukura gömeceğim" sözleri gerilimi arttırıyor. Kıvanç'ın Asuman'ı arayıp "Mert'in babası Sadi mi?" diye sorması ise büyük merak uyandırıyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 33. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi, Servet'le olan gizli görevine devam ederken Songül'ü kontrol altında tutmakta zorlanmaya başladı. Yörük'ü bulmak için dört bir koldan çalışan Songül ellerindeki delillerin sonuç vermemesinden dolayı öfkelendi. Songül, Sadi'nin anlık hatasıyla Servet'le olan özel telefonunu buldu. Songül'ü bir şekilde kendine inandıran Sadi, Servet'in kafasında soru işaretleri oluşturdu. Songül'den kurtulmak isteyen Servet olayı kendisine bulaştırmadan Ankara yeraltı dünyasından Faruk'un 'Yedi Emin'in karısına ulaşması için gerekli bilgiyi verdi.

Yedi Emin'den intikam almak için Payaslıların evine gelenler o sırada karşılarında Melike'yi gördü. Melike'yi Songül'le karıştıran adamlar silahlarını ateşledi. Vurulup hastaneye kaldırılan Melike ölümden döndü. Sadi yüzleşmek için Faruk'a ulaştı ancak Faruk, kimden emir aldığını söyleyemeden öldürüldü. Can ve Mert'le olan arkadaşlığını kurtarmak isteyen Aylin, Araz'la bir plan yaptı. Ancak Gizem'in ortaya çıkıp her şeyi Mert'e söylediğini açıklamasıyla işler iyice karıştı.

Kıvanç tedavisine devam ederek cerrahlığı bırakmaya karar verdi. Bu karar Derya ile aralarındaki buzları eritti ve evlenmek için gün aldılar. Mert, ablasına karşı çıkarken Asuman da ikili oynamaya devam etti. Nikah günü geldiğinde Asuman, son hamlesini yaparak Kıvanç'a Derya ve Mert hakkındaki büyük sırrı söyledi. Mert'in Derya'nın oğlu olduğunu öğrenen Kıvanç yaşadığı şokla neye uğradığını şaşırdı. Final sahnesinde Kıvanç, nikah masasında 'hayır' diyerek Derya'yı büyük bir yıkıma uğrattı. Mert'in Derya'nın oğlu olduğunu öğrenen Kıvanç'ın ne yapacağı merakla bekleniyor

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Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

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