'Songül' 'Sadi'ye veda ediyor 0:00 / 0:00

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SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. 'Derya' ile 'Sadi’nin yüzleşmesi merakla beklenirken 'Songül’ün 'Sadi’ye vedası dikkat çekiyor. 'Songül’ün bindiği araca yerleştirilen bomba gerilimi yükseltirken tanıtımda duyulan patlama sesi akıllara “Songül’e ne oldu?” sorusunu getiriyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTI?

Caddeden gelen bir minibüsün çarpması sonucu 'Tatar', 'Derya’nın çalıştığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hastanede yatan 'Tatar’ın konuşmasıyla yaşadığının ortaya çıkacağını bilen 'Sadi', 'Yaver’ ile birlikte doktor kılığında hastaneye girdi. Ne var ki burada 'Derya' ile karşılaşması an meselesiydi. 'Songül', 'Sadi’nin fotoğrafının olduğu haberi gördükten sonra ailesinin ölümüyle 'Sadi’nin bir ilgisi olduğunu düşündü ve 'Sadi' ile büyük bir tartışma yaşadı. 'Sadi’nin konuyla bir ilgisi olmadığı ortaya çıkınca ikili arasında sular duruldu. 'Can' ile kurduğu plan başarısız olan 'Melek', son çare annesine 'Celal'in kamerasının yerini göstermek istedi. Yalanlarına hız kesmeden devam eden 'Celal', 'Melek’i daha da zor bir duruma düşürdü. 'Songül', 'Sadi’den duyduklarıyla ailesinin ölümüne dair araştırmasını geliştirdi. Kabaklı Köyü’ne tekrar giden 'Songül' dönüş yolunda kendisine kurulan pusuya düştü ve ateş altında kaldı. 'Songül’ü yardımına koşan 'Sadi' yaralandı. 'Yaver' ve 'Songül', tedavisi için 'Sadi’yi sakladı. Kurulan bu pusu büyük bir yüzleşmeye de neden oldu.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.