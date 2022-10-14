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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi'nin Songül'e söylediği "Benim gözüm senden başkasını görmez!" sözlerinin ikili arasındaki romantizmi giderek artırdığı tanıtımda Araz'ın annesinden gelen bir mektubu bulması dikkat çekiyor

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
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HABERTURK.COM

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi'nin Songül'e söylediği "Benim gözüm senden başkasını görmez!" sözlerinin ikili arasındaki romantizmi giderek artırdığı tanıtımda Araz'ın annesinden gelen bir mektubu bulması dikkat çekiyor. Songül'ün aracının altında bomba olduğu görülürken Sadi'nin bu durum karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi'nin her zaman gittiği kafede çalışan Sermet, sevdiği kızı kaçırınca aileleri barıştırıp orta yolu bulmak Sadi ve Songül'e kaldı. Gizem ve Mert'i sarmaş dolaş gören Türkan sevgili olduklarını öğrendi. Gizem'i Mert konusunda uyaran Türkan dinmeyen öfkesiyle Derya'nın hastanesine gitti. Türkan ve Derya'nın hastanedeki kavgası karakolda bitince Gizem ve Mert gerçeklerle yüzleşti. Karabayır Hastanesi'ne yeni gelen Başhekim Kıvanç tanışma toplantısına geç kalan Derya'yla ilk kez karşılaşırken, Türkan'ın beklenmedik ziyareti Kıvanç ve Derya'yı fark etmeden yakınlaştırdı. Sadi, Yaver'in Najat'ın ofisine yerleştirdiği böcek yardımıyla bir takas işine gireceğini öğrendi. Yılan ekibine haber vermeden olay yerine gidip Kırdarlar'ı suçüstü yakalamak isteyen Sadi isimsiz bir ihbarla aynı yere gelen Songül'le karşılaştı. Çıkan çatışmada adamlar etkisiz hale gelirken Songül sonunda ailesinin katiliyle karşı karşıya geldi. Organize şubedeki köstebeğin adını tam öğrenirken Najat bir anda vuruldu.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle 20 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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