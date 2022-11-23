Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 19. Bölüm Ön İzleme Sahnesi "Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun"

Karabayır Lisesi öğrencilerinin, Sadi Payaslı'ya çiçek vererek Öğretmenler Günü'nü kutladığı sahnede Payaslı gözyaşlarına hakim olmakta zorlanıyor. Gençler sadece Sadi'nin değil tüm öğretmenlerinin gününü kutlarken verdikleri anlamlı mesaj da dikkat çekiyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 19. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Öğrencilerin "Sevgili öğretmenlerimiz, hakkınız ödenmez dediler, hakikatten ödemediler. Biz kalenderiz, ödeyemeyiz çalışsak da ilelebet ama sayın yetkililer ödeyiversin bir zahmet..." sözleri yüzleri güldürürken tüm Karabayır'ın kol kola vererek sarıldığı etkileyici anlar kalplere dokunuyor.

Show TV ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuran ve sezonun en çok konuşulan dizisi haline gelen 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de.