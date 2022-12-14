Aynı pijamaları giyen Sadi ve Songül’ün renkli ve romantik anlarının ekrana geldiği sahnede Sadi, Songül için hazırladığı kahvaltıyı yatağa getirerek sürpriz yapıyor.

“ÇOK ÖZLEMİŞİM…”

Songül’ün çıkardığı yüzüğü Feraye’yi geri getiren Sadi, yeniden Songül’ün yüzünü güldürüyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sadi’nin eve dönmesini bekleyen Songül gece boyunca gelmemesiyle harekete geçer. Sadi’yi bulabileceği ilk yere giden Songül karşılaştığı manzarayla Sadi’nin kararında ne kadar ciddi olduğunu anlar. Songül, Sadi’ye ulaşmaya çalışırken Sadi ise ölüme gitmektedir.

Songül Sadi’ye yetişebilecek midir? Mert sorguya alınırken Kıvanç duyduklarından sonra Derya’nın karşısına çıkar ve yüzleşir. İlk defa Kıvanç’ı kaybetmeye bu kadar yakın olan Derya gecenin tek kötü sürprizinin bu olmadığını anlar. Mert’in başına gelenleri öğrenen Derya ne yapacağını bilemez. Celal’i Melek’in evinin önünde gören Zülfikar sonunda dayanamaz ve Celal’e karşı sert bir tutum sergiler.

Ancak bu yaptığının Melek’i zor durumda bırakacağından haberi yoktur. Anne acısıyla her geçen gün biraz daha yüzleşen Gizem, Mert’in haberiyle sarsılır. Araz Gizem’le konuşmaya çalışırken Aylin de mahkeme sonrası ulaşamadığı kardeşi Sanem’i hiç tahmin etmediği bir adreste bulacaktır. Songül ve Sadi ilişkisinin gidişatı artık belli olurken Mert’in beklenen swap testi sonunda çıkar. Songül babası hakkında ulaştığı bir delili Serdar’la paylaşır. Bu sefer delili almak için kendi harekete geçen Serdar’ın yine işi rast gidecek midir?

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de.