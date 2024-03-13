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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gemi adamlarının iaşe bedeli 230 liraya yükseltildi - İş-Yaşam Haberleri

        Gemi adamlarının iaşe bedeli 230 liraya yükseltildi

        Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kararıyla iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 170 liradan 230 liraya yükseltildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 06:28 Güncelleme: 13.03.2024 - 06:28
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        Gemi adamlarının iaşe bedeli 230 liraya yükseltildi
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        İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 170 liradan 230 liraya yükseltildi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Kurul, 28 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

        AA'nın haberine göre; Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 230 lira olmasını kararlaştırdı.

        Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 170 lira veriliyordu.

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        #haberler
        #Resmi Gazete
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