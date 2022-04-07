Gemi ve yat ihracatı ilk çeyrekte yüzde 32 arttı

AA

Gemi ve yat ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 31,8 artarak 278 milyon 83 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,8 artarak 60 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde 105 ülkeye 278 milyon 83 bin dolar değerinde gemi ve yat ihracatı yapıldı. Gemi ve yat ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 0,5 oldu.

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin 22 kentinden gemi ve yat ihraç edilirken, toplam dış satımın 171 milyon 462 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 62'sine karşılık geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren kentler, 62 milyon 435 bin dolarla Yalova, 23 milyon 436 bin dolarla İzmir, 7 milyon 938 bin dolarla Bursa, 5 milyon 88 bin dolarla Kocaeli ve 3 milyon 581 bin dolarla Ankara olarak kayıtlara geçti.

Gemi ve yat sektörünün bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Norveç oldu. Norveç'e yılın ilk çeyreğinde 53 milyon 397 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 33 milyon 917 bin dolarla Pakistan, 27 milyon 115 bin dolarla Kuveyt, 24 milyon 704 bin dolarla İrlanda, 19 milyon 470 bin dolarla Cebelitarık ve 18 milyon 379 bin dolarla Marshall Adaları takip etti.

İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ PAKİSTAN'A

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 33 milyon 910 bin dolarla Pakistan'da kaydedildi.

Gemi ve yat sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, yılın ilk çeyreğinde sektörün ihracatına en büyük katkıyı 193,9 milyon dolarla gemi, yat ve hizmetleri yaparken, bunu 62,3 milyon dolarla gemi ihracatı takip etti.

Söz konusu dönemde 14,2 milyon dolarlık gemi yan sanayi, 5,6 milyon dolarlık bu sınıflandırmalara dahil olmayan diğer deniz araçları, 2,1 milyon dolarlık da yat, tekne ve bot ihracatı yapıldı.