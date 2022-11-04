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Haberler Gündem 3. Sayfa Kıyafetleri yanan makinist denize atlayınca kayboldu! - En son haberler...
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Yabancı bandıralı gemide çıkan yangında denize atlayan makinist kayıp

Samsun'da Karadeniz açıklarında Marshall Adaları bandıralı kargo gemisinde yangın çıktı. Yangında kıyafetleri alev alınca denize atlayan makinist Michael Muravyev kayboldu. Makinisti arama arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Kıyafetleri yanan makinist denize atlayınca kayboldu! - En son haberler...
Gemide çıkan yangında denize atlayan makinist kayıp
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DHA

Samsun'da, yabancı bandıralı gemide çıkan yangında denize atlayan makinist Michael Muravyev (43) kayboldu.

Karadeniz'in yaklaşık 4 mil açığında, 2 Kasım'da saat 22.00 sıralarında Marshall Adaları bandıralı "Azov Confidence" adlı kargo gemisinde yangın çıktı. Bu sırada Ukrayna uyruklu makinist Michael Muravyev'in kıyafetleri yanmaya başladı.

PANİKLE DENİZE ATLADI

Alevleri söndürmekte başarılı olamayan Muravyev, panikle denize atladı. Gemi kaptanı, dalgalı denizde kaybolan Muravyev için Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ihbarda bulundu.

HAVADAN VE KARADAN ARANIYOR

Harekete geçen ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Havadan helikopter destekli sürdürülen çalışmalarda, kayıp makiniste dair bir ize ulaşılamadı. Havadan ve karadan çalışmaların sürdüğü bildirildi. Rusya'dan demir alan kargo gemisi ise Samsun Limanı'nda bekletiliyor.

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