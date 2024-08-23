Gemide gaz zehirlenmesi! 2 işçi öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde körfezde açıkta bekleyen Rusya bandıralı gemide gazdan zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Bandırma Körfezi 1 No'lu demir sahasında limana yanaşmak için bekletilen "Navis 2" adlı Rusya bandıralı ticari gemide meydana geldi.

Rusya'nın Yeysk limanından yola çıkan ve 5 bin ton palet yem yüklü olan geminin ambar kısmında gaz sıkışması nedeniyle Konstantine Martynov (46) ve Dmitrii Mochalov (52) zehirlendi. Olayda gemide işçi olarak çalışan Dmitrii Mochalov, menhol kapağının açılması sebebiyle zehirli gazdan etkilenerek ambar içerisine düştü.

RUS VATANDAŞI OLDUKLARI BELİRLENDİ

Gemiye gelen Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri, iş kazası geçiren kişilerin Rusya vatandaşı olduklarını tespit etti. Konstantine Martynov'un öldüğü belirlenirken, özel maskeler ile ambara giren ekipler Dmitrii Mochalov'un da hayatını kaybettiğini tespit etti.

KBRN EKİPLERİ CENAZELERİ ALACAK

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanları ile olay yeri inceleme ekiplerinin Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte gemiye giderek işçilerin cenazelerini gemiden tahliye edeceği, daha sonra cenazelerin Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.