Gemide koronavirüs paniği! 0:00 / 0:00

DHA

İzmit Körfezi açıklarında bulunan bir yük gemisindeki mürettebatın bazılarında çeşitli semptomların görülmesi üzerine, gemide bulunan 19 mürettebatın tamamına koronavirüs testi yapıldı.

GEMİ YOLUNA DEVAM ETTİ

DHA'nın haberine göre, 5 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri botlar aracılığıyla gemiye ulaştı. Gemide bulunan pozitif 5 kişi ile 11 temaslı karantinaya alınırken gemide olup da teması bulunmayan ve koronavirüs testi negatif çıkan 3 mürettebat evlerinde izole edildi.

Dezenfekte edilen gemi daha sonra 18 yeni mürettebatın gelmesiyle yoluna devam etti.

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