Gemide yangın paniği! Dumandan etkilendiler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan Tronderbas TR-500-ND isimli gemide, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı.

Başiskele ilçesinde Yeniköy Serbest bölgede bulunan bir tersanede, saat 11.00 sıralarında kıyıya demirli olan Tronderbas TR-500-ND isimli gemiden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Gemide bulunan 4 mürettebat dumandan etkilendi. 4 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, dumanla dolan gemide mahsur kalan kişinin olup olmadığının belirlenmesi için çalışma sürüyor.

VALİ YAVUZ: MAHSUR KALANLAR KURTARILMIŞTIR

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından Başiskele ilçesinde tersanedeki gemi yangını ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başiskele Serbest Bölge'de geminin suya indirilmesine müteakip yangın meydana gelmiş, süratle, itfaiye ve AFAD bölgeye yönlendirmiş, iki gemi çalışanı, mahsur kaldığı öğrenilmesi üzerine çalışma yapılarak mahsur kalanlar kurtarılmıştır. 4 kişi etkilenmiş hastaneye sevk edilmiştir" dedi.