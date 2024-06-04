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        Haberler Gündem Güncel Gemide yangın paniği! Dumandan etkilendiler - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Tersanede gemi yangını! 4 mürettebat dumandan etkilendi

        Kocaeli'de tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı. Paniğin yaşandığı olayda 4 işçi dumandan etkilendi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başiskele Serbest Bölge'de geminin suya indirilmesine müteakip yangın meydana gelmiş, süratle, itfaiye ve AFAD bölgeye yönlendirmiş, iki gemi çalışanı, mahsur kaldığı öğrenilmesi üzerine çalışma yapılarak mahsur kalanlar kurtarılmıştır. 4 kişi etkilenmiş hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:40
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        Gemide yangın paniği! Dumandan etkilendiler
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan Tronderbas TR-500-ND isimli gemide, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        DHA'nın haberine göre yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı.

        DUMANI GÖRENLER İTFAİYEYE HABER VERDİ

        Başiskele ilçesinde Yeniköy Serbest bölgede bulunan bir tersanede, saat 11.00 sıralarında kıyıya demirli olan Tronderbas TR-500-ND isimli gemiden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Gemide bulunan 4 mürettebat dumandan etkilendi. 4 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, dumanla dolan gemide mahsur kalan kişinin olup olmadığının belirlenmesi için çalışma sürüyor.

        VALİ YAVUZ: MAHSUR KALANLAR KURTARILMIŞTIR

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından Başiskele ilçesinde tersanedeki gemi yangını ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başiskele Serbest Bölge'de geminin suya indirilmesine müteakip yangın meydana gelmiş, süratle, itfaiye ve AFAD bölgeye yönlendirmiş, iki gemi çalışanı, mahsur kaldığı öğrenilmesi üzerine çalışma yapılarak mahsur kalanlar kurtarılmıştır. 4 kişi etkilenmiş hastaneye sevk edilmiştir" dedi.

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