Gemilerin düdükleri gemi işçileri için çaldı - İSTANBUL

AA

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dünya çapındaki limanda bekleyen gemilerin aynı yerel saatte düdüklerini çalmasını teklif etti.İMEAK Deniz Ticaret Odası da yapılan teklif kapsamında bir sürkiler yayınladı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde de medikal ve koruyucu malzemelerin kesintisiz taşınmasında hizmet eden gemi çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak amacıyla İstanbul'da limanlarda bulunan gemiler saat 12.00'de gemi düdüklerini çaldı.Etkinliğe Marmara Denizi'nde bulunan bazı gemiler de düdük çalarak eşlik etti.