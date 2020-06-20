Gemlik'te kaybolan zihinsel ve fiziksel engelli genç bulundu - BURSA

AA

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren oğulları Salih Baran'dan (17) haber alamayan ailesi, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etti.Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, kayıp gencin, sabah ve akşam saatlerinde bulunduğu bölgeler tespit edildi ve ekipler, Baran'ı bir sokakta buldu.Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde ailesi ile bir araya gelen Salih Baran, geceyi camide geçirdiğini söyledi.