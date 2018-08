Kadın kararı ihlal ederse hapse girecek

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzonlu O.K., aşık olduğu F.U. adlı kadınla bir süre sonra ayrıldı. Bu duruma sinirlenen F.U., iddiaya göre sık sık O.K.'nin Kanuni Mahallesi'ndeki evini basmaya başladı. F.U.'nun gece yarısı alkol alıp evini bastığını ve kapılarını tekmelediğini ileri süren O.K., kapı önünde kendisine hakaret ettiğini söyleyerek polise başvurdu.

"EVİMDE FUHUŞ YAPILDIĞI YÖNÜNDE ASILSIZ İHBARDA BULUNUYOR"



Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde işçi olarak görev yapan O.K., ayrıldığı sevgilisi F.U.'nun polisi arayarak, evinde fuhuş yapıldığı yönünde asılsız ihbarlarda bulunduğunu ileri sürdü. O.K., "Kendisiyle bir süre birliktelik yaşadık. Ayrıldıktan sonra geceleri içerek evime gelmeye başladı. Kapıyı açmayınca kapıyı tekmeliyor, ‘Aç kapıyı o.. ç..' diye hakaretler ediyor. Bütün mahalleyi ayağa kaldırıyor. Kendisinden şikayetçiyim" dedi. F.U. hakkında uzaklaştırma talebinde bulunan O.K. şahit olarak site yöneticisinin adını verdi.

AİLE MAHKEMESİ TEDBİR KARARI VERDİ



O.K.'nin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, aile mahkemesi de koruma talebini değerlendirdi. Trabzon Aile Mahkemesi, F.U. adlı kadının bir ay süreyle O.K.'ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, kararın ihlal edilmesi halinde hapis cezasının uygulamaya sokulacağına hükmetti.

