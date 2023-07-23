Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Diğer Genç binici Lal Mira Gürgen, Avrupa üçüncüsü oldu! - Diğer Haberleri

        Genç binici Lal Mira Gürgen, Avrupa üçüncüsü oldu!

        20-23 Temmuz 2023 tarihinde Kronberg, Almanya'da düzenlenen Yıldız ve Genç Sporcular At Terbiyesi Avrupa Şampiyonası'na katılan sporcu Lal Mira Gürgen, Lowland isimli atı ile Avrupa 3'sü olarak Bronz Madalya kazandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lal Mira Gürgen Avrupa 3'sü oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli sporcu Lal Mira Gürgen, Almanya'da düzenlenen Yıldız ve Genç Biniciler At Terbiyesi Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

        Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, yıldızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan ilk Türk sporcu olan Lal Mira'nın Lowland isimli atıyla yarıştığı belirtildi.

        Finalde 20 sporcu arasından üçüncü olan Lal Mira'nın tarihi bir başarıya imza atarak bronz madalya aldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Lal Mira Gürgen'in antrenörü Lina Uzunhasan, "1.5 senedir Lal Mira ve atı Lowland ile uluslararası yarışmalara katıldık ve sayısız derece elde ettik. Tüm hazırlık süreçlerimiz Avrupa Şampiyonası’nda aldığımız derece ile taçlandı." ifadelerini kullandı.

        Lal Mira'nın diğer antrenörü Ela Açar ise "Lal Mira çok istikrarlı, çalışkan ve disiplinli bir sporcu. Binicilik hayatına Pony üzerinde başladı, 2022 yılında At Terbiyesi Balkan Şampiyonası’nda 3. oldu ve tüm emeklerinin karşılığını bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda aldı." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!