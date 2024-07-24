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        Haberler Gündem Güncel Genç çiftin acı sonu | Son dakika haberleri

        Genç çiftin acı sonu

        Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarparak ikiye bölündüğü, 20 yaşındaki eşi Teslime Nur Yener'in hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki sürücü Muhammet Ümit Yener de kurtarılamadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.07.2024 - 12:22 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:37
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        Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarparak ikiye bölündüğü kazada evli çiftin biri daha hayatını kaybetti.

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        Kaza, 20 Temmuz'da Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi.

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        Muhammet Ümit Yener yönetimindeki otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

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        Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü ve eşi Teslime Nur Yener (20) ağır yaralandı.

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        Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alınan yaralılardan Teslime Nur Yener, kurtarılamadı.

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        Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhammet Ümit Yener de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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        Yener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından getirildiği memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesi İdilli Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #trafik kazası
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