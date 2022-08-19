Genç doktor lösemiye yenik düştü 0:00 / 0:00

DHA

Eskişehir İl Ambulans Servisi´nde doktor olarak göreve başlayan Selin Gizem Kıreli (31), işe giriş sağlık taramasında lösemi olduğunu öğrendi. Mesleğini yapamadan lösemi tedavisine başlayan Kıreli, yaklaşık 1 yıllık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Eskişehir İl Ambulans Servisi´nde geçen yıl ilk ataması yapılıp göreve başlayan Selin Gizem Kıreli´nin işe başlarken yapılan sağlık tarama sırasında lösemi hastası olduğu tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan Kıreli´nin hastalığının çok hızlı ilerlediği belirlenirken; Ankara´daki özel bir hastaneye yatırıldı. Yaklaşık 1 yıl süren tedaviye rağmen Kıreli bugün hayatını kaybetti. Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Selin Gizem Kıreli için taziye mesajı yayınlayarak, "Eskişehir İl Ambulans Servisi´nde çalışan ekip arkadaşımız Dr. Selin Gizem Kıreli kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Eskişehir 112 ailesi adına merhumeye Cenab-ı Hak´tan rahmet; kederli ailesi ve camiamıza sabırlar dileriz" dedi.

Mesleğini yapamadan hayatını kaybeden Selin Gizem Kıreli´nin cenazesinin yarın Konya´nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.