Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Romanya'nın Bükreş şehrinde yapılan şampiyonada, Gamze Karakol'un koparmada 72 kiloyla bronz, silkmede 92 kiloyla altın, toplamda ise 164 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğu elde ettiği belirtildi.

İstiklal Marşı'nı okuttuğu için çok mutlu olduğunu aktaran Gamze Karakol'un, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'la beraber Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamıyla destek verdiği kaydedildi.

Öte yandan erkekler gençler kategorisinde 61 kiloda Ramazan Kara'nın, koparmada 119 kilo ile altın, silkmede 144 kilo ile bronz, toplamda ise 263 kiloluk derecesiyle Avrupa ikincisi olduğu ifade edildi. Aynı kiloda yarışan Doğan Dönen'in ise koparmada 117 kilo ile bronz, silkmede 145 kilo ile gümüş, toplamda ise 262 kilo ile Avrupa üçüncülüğünü elde ettiği bildirildi.

Alınan sonuçlarla şampiyonada Türk sporcuların madalya sayısının 4'ü altın, 2'si gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere 12'ye ulaştığı aktarıldı.