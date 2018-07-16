Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgiye göre, nisanda işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi olurken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2,9 puanlık azalışla yüzde 16,9 olarak belirlendi. Söz konusu rakamla genç işsizlik oranında 23 ayın en düşük seviyesi yakalandı. Genç işsizlik oranı en son Mayıs 2016'da yüzde 17,4 seviyesindeydi.
Bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla genç işsizlik oranı kadınlarda yüzde 24,6'dan yüzde 22'ye, erkeklerde yüzde 17,2'den yüzde 14,1'e geriledi.
Çalışmayan ve eğitimde (örgün ve yaygın) olmayan gençlerin toplam genç nüfus içindeki oranı bu dönemde yüzde 21,3 olarak kayıtlara geçti. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 22,1 düzeyindeydi. Söz konusu gruptaki kadınların oranı yüzde 30,6, erkeklerin oranı yüzde 12,4 olarak sıralandı.
TÜRKİYE BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİ GERİDE BIRAKTI
Genç işsizliğin Avro Bölgesi ortalamasına yakın gerçekleştiği Türkiye, aralarında Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın da bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı.
Türkiye'de 25 yaş altı işsizlik oranı yüzde 16,9 olarak belirlenirken, söz konusu oran AB ülkelerinde ortalama yüzde 15,2, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 17,1 seviyesinde gerçekleşti.
Malta, yüzde 5,3 ile genç işsizliğin nisanda en düşük hesaplandığı ülke olurken, Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya yüzde 6,2 ile bu ülkeyi takip etti. Kıtada genç işsizliğin düşük olduğu diğer ülkeler ise yüzde 6,3 ile İzlanda, yüzde 6,8 ile Estonya ve yüzde 6,9 ile Hollanda olarak sıralandı.
Ekonomik krizin izlerini taşıyan Yunanistan en son açıklanan yüzde 42,3'lük genç işsizlik oranıyla zirvede olmaya devam ederken, bu ülkeyi yüzde 34,2 ile İspanya, yüzde 32,8 ile İtalya izledi.
Bu oran bölgenin önemli ülkelerinden Fransa'da yüzde 20,7, Portekiz'de yüzde 20,6, Finlandiya'da yüzde 18,5, Slovakya'da yüzde 17,6 olarak kayıtlara geçti.
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