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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da genç kadın 16'ncı kattan düştü - En son haberler

        İstanbul'da genç kadın 16'ncı kattan düştü

        İstanbul'da Rabia Keleş, 44 katlı binanın 16'ncı katından düştü. İki yıl önce boşanan ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:38
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        Genç kadın 16'ncı kattan düştü
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        İstanbul'da Rabia Keleş (31), 44 katlı binanın 16.katından düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi.

        İddiaya göre Rabia Keleş (31), 44 katlı binanın 16. katındaki pencereden sitenin bahçesine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Rabia Keleş'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Keleş'in yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuğunun olduğu, olay sırasında çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.

        Keleş'in olay sırasında kız kardeşinin evde olduğu bilgisine ulaşıldı.

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