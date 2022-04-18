Genç kadın başından vurulmuş halde bulundu 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, 42 yaşındaki Özlem Akyol, odasında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, geçen cuma günü saat 10.00 sıralarında Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde 42 yaşındaki kızı Özlem Akyol ile yaşadığı evden çıkan babası Hıdır Akyol, iş yerine gitti. Sabah saatlerinde kızından haber alamayan Hıdır Akyol, diğer yakınları Erol Akyol ve Erdal Akyol ile birlikte yaşadığı eve geri geldi.

KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTILAR

Eve giren yakınları kapısı kilitli olan odaya tornavida ve keser yardımıyla girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Kadını başından silahla vurulmuş halde gören babası ve yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, yanı başında bulunan tabancaya el konuldu.

EVDEN ÇIKARILIRKEN YAKINLARI FERYAT ETTİ

Öte yandan olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının cenazesi çıkarıldığı esnada yakınları feryat etti. Acılı ailesinin teslim aldığı kadının cenazesi, Sarıyer İmam Hüseyin Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.