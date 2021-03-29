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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberleri: Beyzbol sopası ile işkence! Dehşet anlarını anlattı
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İzmir'de erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla dövülen kadın yaşadıklarını anlattı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla dövülen Zeynep Ç., yaşadığı dehşeti anlattı. Genç kadın, "Önce eliyle, sonra beyzbol sopasıyla gece 00.00'dan sabah 04.00'a kadar bana işkence yaptı" dedi

Son dakika haberleri: Beyzbol sopası ile işkence! Dehşet anlarını anlattı
Genç kadın, beyzbol sopalı dehşeti anlattı!
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DHA

Olay, geçen salı günü meydana geldi. İzmir'de bir kafeteryada barista olarak çalışan Zeynep Ç. ile aynı iş yerinde çalışan erkek arkadaşı Berk Ö. arasında tartışma yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre, Berk Ö. Zeynep Ç.'ye sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için bağırıp evdeki beyzbol sopasıyla vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonrasında vücudunda morluklar oluşan Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne gidip darp raporu aldı. Ardından polise giden Zeynep Ç. Berk Ö.'den şikayetçi oldu.

"00.00'DAN 04.00'A KADAR BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ"

Olayla ilgili konuşan Zeynep Ç., "Biz erkek arkadaşımla akşam evde oturuyorduk. Çocukluk arkadaşımın sosyal medyada fotoğrafını beğendim diye kıskançlık krizine girdi. Önce eliyle, sonra beyzbol sopasıyla gece 00.00'dan sabah 04.00'a kadar bana işkence yaptı. Biz uyuduk, uyandık sabah yine devam etti. Ertesi gün akşam 19.00 gibi arkadaşlarıyla dışarıya çıkacaktı, beni annesine yolladı. Evden onunla birlikte çıktık. Ben taksiye bindim. Karakola gittim. Onlar beni hastaneye götürdüler. Daha sonra darp raporu alarak şikayetçi oldum. Sabahleyin İzmir'den İstanbul'a döndüm. O gün akşam annemi aramış. 'Kızını dövdüm ama neden dövdüm merak etmiyor musun?' Demiş. Annemin tansiyonu çıktı. Ben tek başıma su bile içemiyorum. Lavaboya bile gidemiyorum. Annem götürüyor.

"BEN ÖLECEĞİM ZANETTİM İÇİMDEN DUA OKUDUM"

Her yerim kırıldı vücudumda mor bile değil siyah. Çevresine ben yapmadım o gece orada değildim demiş. Hangi akla hizmet onu dedi onu da bilmiyorum. Kendi kendimi dövmedim. Komşular duymuş bütün apartman, girip çıkarken görüntülerimiz bindiğim indiğim taksi mesajları aramaları hepsi var. İnkar etmiş, serbest bırakılmış. Benim kemiklerimi kıran insan şuan dışarıda, benim oturduğum koltukta oturuyor belki de bu haberi izliyor. Ben öleceğim zannettim. İçinden dua okudum. Aklıma hiç bir şey gelmedi kimseyi arayamadım. Beyzbol sopasıyla dövdü beni. Herkes çocuğunu kendisini hayvanını bitkisini ağacını, bundan uzak tutsun. Tedavi altına alınması gerekiyor. Bana bunları yapan başkasına neler yapmaz. Ben kurtuldum. Çıkmasaydım ölürdüm. Ölmedim" dedi.

Tutuklanan Berk Ö.

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