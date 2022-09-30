Genç kadına mezarlıkta bıçaklı saldırı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde kız arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını bıçakla ve darp ederek yaralayan şüpheli ile ona yardım eden arkadaşı tutuklandı.

İddiaya göre, H.S. beraberinde arkadaşı M.G. ve kız arkadaşı olduğu ileri sürülen R.E. ile Silifke ilçesi İncekum mevkisinde buluştu.

Bu sırada H.S, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.E'yi darp etti, bıçakla yaraladı.