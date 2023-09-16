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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadının 'imdat' çığlığı! Eşi, kendisini ve kızını rehin aldı - Güncel haberler

        Genç kadının 'imdat' çığlığı! Eşi, kendisini ve kızını rehin aldı

        Kocaeli'de gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Olayda bir kişi, karısını ve kızını rehin aldı. Genç kadının 'imdat' çığlığını duyanlar polise haber verdi. Saldırgan koca bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:53 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:57
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        Genç kadının 'imdat' çığlığı!
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşi N.Ö. (33) ve kızı E.Ö.´yü rehin alan T.Ö. (33), polisin ikna çabalarıyla eylemini sonlandırdıktan sonra gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi´nde meydana geldi. Apartmanın 4´üncü katından bir kadının balkona çıkarak `İmdat bizi kurtarın´ çığlıklarını duyanlar polise haber verdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bıçakla eşi N.Ö. ve kızı E.Ö.´yü rehin alan T.Ö.´yü ikna etmek için çalışma başlattı.

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        Bir süre sonra T.Ö. eylemine son verdi. T.Ö. eve giren ekipler tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. N.Ö. ve kızı E.Ö. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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