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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadının sahilde şüpheli ölümü! | Son dakika haberleri

        Genç kadının sahilde şüpheli ölümü!

        İstanbul'da Avcılar sahilinde denizde bir kadına ait cansız beden bulundu. Kayalıkların arasında bulunan cansız bedenin 26 yaşındaki Dilek A.'ya ait olduğu belirlendi. Şüpheli ölümle ilgili çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:55 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:55
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        Genç kadının sahilde şüpheli ölümü!
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        Avcılar sahilinde kayalıkların arasında bir kadın cesedi bulundu.

        DHA'nın haberine göre Dilek A.'ya ait olduğu belirlenen ceset kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

        KAYALIKLARIN ARASINDA BULUNDU

        Denizköşkler Sahili'nde sabah saatlerinde, balıkçılar, kıyıda kayalıkların arasında bir ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri ve polisler cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için bir süre uğraştı.

        Ekipler tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan cesedin Dilek A.'ya (26) ait olduğu belirlendi. Cesette ilk belirlemelere göre kesici veya delici alet izi tespit edilemedi. Dilek A.'nın üzerinde kimlik, kredi kartları ve bir miktar para bulundu. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dilek A.'nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

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