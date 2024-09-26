Genç kadının sahilde şüpheli ölümü!

Avcılar sahilinde kayalıkların arasında bir kadın cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre Dilek A.'ya ait olduğu belirlenen ceset kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

KAYALIKLARIN ARASINDA BULUNDU Denizköşkler Sahili'nde sabah saatlerinde, balıkçılar, kıyıda kayalıkların arasında bir ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri ve polisler cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için bir süre uğraştı.